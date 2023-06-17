頭份市衛生所與為恭醫路院16日晚間在頭份市銀河路酒店開設猴痘接種站，替酒店小姐施打猴痘疫苗。（頭份市衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所與為恭醫路院16日晚間在頭份市銀河路酒店開設猴痘接種站，替酒店小姐施打猴痘疫苗。（頭份市衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所與為恭醫路院16日晚間在頭份市銀河路酒店開設猴痘接種站，替酒店小姐施打猴痘疫苗。（頭份市衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所與為恭醫路院16日晚間在頭份市銀河路酒店開設猴痘接種站，替酒店小姐施打猴痘疫苗，頭份市長羅雪珠到場致謝。（頭份市衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衞生所在頭份市銀河路酒店開設猴痘接種站，主任陳春仕説明。

國際猴痘疫情蔓延，由於這類病毒傳染主要途徑之一包括親密的性接觸行為，苗栗縣至今已有2例確診，為了提昇縣內猴痘疫苗接種率，苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所主動出擊，16日傍晚首度在頭份市酒店集中的銀河路某酒店，開設猴痘接種站，還獲得酒店業者熱情配合，一個晚上下來，共有56名酒店小姐主動到場接種猴痘疫苗，有效擴大防疫範圍。

猴痘疫情自去年在國際間爆發後，衛福部疾管署將猴痘列為重要病毒傳染防治對象，並緊急採購猴痘疫苗在國內展開接種，但因採購數量有限，所以並未如新冠疫苗一般全面施打，苗栗縣衛生局指由頭份市為恭醫院為全縣唯一接種責任醫院，從今年4月開始開放接種以來，共有2百多人前來接種。

由於猴痘疫苗仍有相當存量，頭份市衛生所主任徐春仕研擬如何擴大施打率，想到了猴痘病毒傳染主要途徑之一，就是有親密性接觸對象，尤其是近6個月內曾有高風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務、或是在營業場所發生性行為、以及性病患者等，都是接種的最佳對象，因此，徐春仕經與縣府衛生局報告，爭取主動到特種營業場所，替酒店小姐等從業人員接種，將有限的疫苗集中在最有需要的人員身上。經徐春仕積極走訪頭份市酒店最集中的銀河路一帶業者，獲得其中一家業者熱情配合，並同意衛生所及為恭醫院在店內開設臨時接種站。

為了配合酒店小姐上班時間，接種站特別安排從16日下午16時起到晚上8點為止，在該家酒店替周邊酒店小姐們接種猴痘疫苗，結果4個小時下來，共有56人前來接種，另有50名酒店小姐同意接受愛滋抽血檢測。頭份市長羅雪珠特別到場感謝衛生所、為恭醫院及酒店業者的熱心防疫，期望有需要的民眾可以逕赴為恭醫院接種。