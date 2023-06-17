改善中部疫後旅宿業缺工問題，勞動部發展署中分署辦理首波系列徵才。(中彰投分署提供)

隨著疫情解封，旅遊消費市場景氣回溫，卻也使得餐飲、旅宿業爆發人力荒，勞動部為此特別推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，鼓勵民眾投入缺工產業，配合此政策，中彰投分署6、7月將攜手台中、彰化及南投三縣市政府舉辦9場徵才活動、3場方案宣導會，邀民眾參加。

中彰投分署指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」主要針對缺工產業辦理專案媒合，且若民眾投入專案職缺工作、每月最高可領就業獎勵金1萬3000元，盼透過此政府針對疫後內需市場消費需求回升，造成旅宿房務、清潔人員、餐飲服務人員徵才需求增加提出因應，藉以鼓勵中高齡、二度就業者投入。

中彰投分署強調，「疫後改善缺工擴大就業方案」首波與交通部觀光局合作辦理旅宿業房務清潔人員專案媒合，計有台中金典酒店、碧根商務旅館及南投馥麗溫泉飯店等知名飯店招募房務員人力，並將在6月辦理3場宣導會，讓民眾一次掌握現有就業機會及專案就業獎勵金資訊。

參與擴大就業專案的台中金典酒店指出，政府透過缺工方案提供每月6000至1萬3000元的津貼，藉以鼓勵民眾投入旅宿業樂觀其成，相信對紓緩缺工潮會有一定幫助；為留住人才，飯店也調高客房整理津貼20％，並在訓練期採取3個月一對一師徒制度，協助新人適應過渡期，提高留任率。

中彰投分署指出，為鼓勵失業勞工積極投入缺工專案職缺，特別提供就業獎勵措施，只要經就服機構推介受雇旅宿業專案職缺的失業勞工，可獲每月6000元獎勵金，中高齡或二度就業婦女等特定失業勞工則可獲每月1萬元獎勵金，且若工作地點位處偏遠地區、每月再加碼3000元獎勵金，最長可請領12個月。