員林潑水節今年首度加入新住民傳統灑水祈福儀式、傳統服飾穿著展示、趣味異國童玩闖關活動，寓教於樂體驗到更加道地的潑水節文化。（吳建輝攝）

今年疫情趨緩終於可以「無罩」下場，讓所有人都相當興奮，期待今年員林潑水節的到來。（吳建輝攝）

連續舉辦10年的彰化縣員林潑水節，今年預計7月1日在圓林園生態滯洪池盛大舉辦，員林潑水節隨著疫情控制，前年取消、去年規定大小朋友戴口罩「上場」，今年疫情趨緩終於可以「無罩」下場，讓所有人都相當興奮，期待今年員林潑水節的到來。

「水不白潑」員林潑水節走過十年，過去陪伴員林大小朋友在暑假前開心玩水，除了熱鬧刺激的潑水環節外，還結合防震防災安全戲水宣導，現場還有員榮醫院設立醫護站，提供免費量測血壓與醫護諮詢等，讓夏日消暑活動更加安心無虞。

員林市場游振雄表示，今年潑水節7月1日將在圓林園生態滯洪池登場，今年一樣有完成闖關水槍免費贈、大型滑梯、泳池、白色泡泡趴等，還首度加入新住民傳統灑水祈福儀式、傳統服飾穿著展示、趣味異國童玩闖關活動，寓教於樂體驗到更加道地的潑水節文化。

游振雄說，當天將由前新住民立委林麗蟬，帶領眾多新住民姊妹們穿著各國新住民族傳統服飾，共同為大彰化地區民眾灑水祈福，感謝員林青商會每年協助，而今年終於擺脫 Covid-19 疫情的陰霾，可以不用戴口罩上場，相信能讓活動更盡興。

員林青商會會長許原彰表示，員林潑水節已邁入第 11 年，今年疫情趨緩恢復大小朋友最喜愛的大型蓄水池及溜滑梯，今年更結合新住民團體，設計了許多有趣的闖關遊戲，讓民眾從遊戲中了解多元文化。