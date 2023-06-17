近年來文物回歸故土的呼聲高漲，歐洲國家紛紛展開歸還行動。德國昨天正式將2副近600年歷史的古代木製面具還給哥倫比亞，結束長年的海外流亡之旅，看似喜事一樁，專家卻表示，面具收藏在博物館期間曾被噴灑有毒物質，可能對健康帶來風險，未來恐怕無法交還原住民使用。

根據《衛報》16日報導，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）週五在儀式上把原住民科吉族（Kogi）的面具交還給哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），稱此舉為「重新思考我們如何對待殖民歷史的一部分」，德國在這波歸還浪潮中扮演著「先鋒角色」。

德國總統史坦麥爾（圖右）週五16日把原住民科吉族（Kogi）的面具還給哥倫比亞總統裴卓（圖左）。（圖／美聯社）

雖然西方殖民者積極彌補過去的錯誤，但「物歸原主」的動作卻有可能造成進一步傷害。研究人員表示，在19世紀末和20世紀初，博物館習慣性噴灑殺蟲劑，以保護木製或皮製物品不受蠹蟲、衣魚等昆蟲啃噬，因此許多文物都遭到有毒物質汙染，建議博物館在歸還文物時必須附上健康警語。

德國普魯士文化遺產基金會（Prussian Cultural Heritage Foundation）也證實，這2個面具經過檢驗，確實含有化學物質，經過「解毒」處理後，一般人可以在戴著口罩手套的情況下拿取。至於把面具直接戴在臉上，負責人帕辛格（Rudolf Parzinger）表示「這個部分仍有待觀察」。

科吉族並未受邀出席這場在柏林舉行的儀式。族人代表紮拉巴塔（Arregocés Conchacala Zalabata）告訴《衛報》，他們沒有收到任何關於殺蟲劑汙染的通知，未來計畫將面具重新納入祭典儀式中，「我們會繼續使用下去。」