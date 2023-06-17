翁馨儀2013年帶球嫁「綜藝大哥大」張菲次子張少懷，婚後育有一雙兒女，經常在社群平台分享生活。最近翁馨儀在IG開放網友提問，被問到「性生活一周幾次」，翁馨儀給出解答。

翁馨儀幾乎每個月都會使用IG問答功能，樂於和粉絲互動，未料被少數網友拿來滿足自己的窺探慾，好奇張少懷夫婦的床笫之事，昨（16日）翁馨儀做出回應，配圖為兩張床，其中一個是打地鋪，翁馨儀表示該網友問過同樣的問題好幾次，就算沒被理睬還是鍥而不捨，忍不住給對方「最佳堅持獎」。

接著，翁馨儀透露丈夫張少懷前幾周生病，擔心傳染給她，所以睡了一個禮拜的地舖，雖然這禮拜睡回床上，但張少懷忙著拍戲，經常早出晚歸，像是昨晚12點才收工，隔天早上10點又出門，翁馨儀打趣地形容：「最近的我們是最熟悉的陌生人。」間接暗指這禮拜沒時間床上運動。

翁馨儀笑說，因為張少懷前幾周感冒，所以連手都不能牽，只能在看電視時碰腳，增加一點連結感，直呼：「非常荒唐。」

另名網友則問翁馨儀，和配偶的床事不協調該如何溝通？翁馨儀坦言她是會因此感受不到愛的人，「會開始胡思亂想，還有平時吵架變敏感」，她認為這方面的相處，可從交往時就看出合不合，如果溝通無效且造成壓力，推薦兩人可安排需過夜或休息的約會日，製造多點氣氛試試。