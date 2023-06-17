警方北上到桃園逮捕涉強盜案的許姓嫌犯。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

許姓嫌犯竟有磁扣搭電梯入侵大樓犯案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

歹徒挑選高級公寓住宅大樓作案。（程炳璋攝）

台南市中西區金華路上1棟高級公寓住宅大樓16日下午2時許發生強盜案，許姓嫌犯潛入18樓，持尖刀與玩具槍挾持王姓女屋主與其閨蜜並捆綁控制，在屋內搜刮財物與現金等共超過40萬元離去，警方17日上午8時許在桃園市健行路巷內將其逮捕，全案不排除有內神通外鬼的情況。

根據警方經驗，發生侵入住宅強盜多為獨棟房屋，選擇公寓住戶下手十分罕見，此案還是設有保全與磁卡感應的全新公寓大樓，整棟樓內到處都是監視器，歹徒竟挑住在18樓的被害人作案，警方獲報時頗覺驚愕。

根據監視器畫面，警方發現歹徒入侵大樓時，不但蒙面戴帽，還攜帶準備裝財務的大手提袋，手上竟持有大樓感應磁扣，搭電梯層層闖關，直達18樓。

王姓女住戶表示，歹徒趁她與閨蜜2人開門取外送品時，持尖刀與玩具BB槍控制行動，並用束帶將2人綑綁，搜刮手表、名牌包與2萬現金等財物後離去。

許嫌逃離大樓時，一度遭大樓保全察覺異狀，嚇得將裝贓物的手提袋直接丟棄路邊，只拿2萬現金北上逃逸。

被害人事後掙脫束縛，神色驚慌報案，警方以車追人，隨即掌握小客車逃往桃園，緊急北上追人，17日即逮捕30歲的許嫌，並查獲作案穿的衣物與凶器，許嫌落網後第1時間供詞避重就輕，稱路邊拾獲磁扣隨機作案，警方認為可信度低。

警方分析，王女的公寓大樓每戶至少值3000萬，大樓內保全、監視器、磁卡感應各種設備充足，十分嚴密，許嫌不只挑選難度高作案對象，竟還取得大樓電梯的感應磁扣，研判還有共犯

王女在案發前，曾找2名閨蜜到家中聚會，其中1人先離開，另1人提議叫外送吃豆花，歹徒趁機屋主開門取食物犯案。全案先依強盜、妨害自由與傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。