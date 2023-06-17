英國「每日郵報」今天宣布將請前首相強生（Boris Johnson）為報紙撰寫專欄，但監察機構立即指責強生，因為他在消息公布的半小時前才通知，已違反規定。

法新社報導，英國國會委員會昨天公布裁定報告，指強生在首相任內就官邸派對違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定一事，數度蓄意誤導國會。立場右傾的「每日郵報」（Daily Mail）今天隨即宣布強生將於每週六為報紙撰寫專欄。

在「每日郵報」發布的影片中，曾擔任記者的強生說，他「很高興」為「那些傑出版面」貢獻心力，矢言要提供「毫不保留的內容」。

長期以來，反移民、反覺醒、支持脫歐的「每日郵報」一直是強生和保守黨最死忠的支持力量之一。

強生開玩笑說，他只在「絕對必要」時才會撰寫政治議題。在網路上提供預覽的首篇專欄中，強生描述了他永無休止的減肥奮戰。

強生寫道，他正在試用一種食慾抑制劑，以避免「在晚上11點30分突襲冰箱，用半瓶葡萄酒將切達起司與西班牙香腸沖進肚裡」的誘惑。

但如果強生選擇回到更重量級的政治話題，他就有了一個受人矚目的平台來報復現任首相蘇納克（Rishi Sunak）。

然而，爭議不斷的強生因未遵守卸任官員接受外部任命的相關規定而受譴責。

商業任命諮詢委員會（ACOBA）負責審視卸任官員離任兩年內的所有類似任命，一名發言人說，強生在「每日郵報」於社群媒體發布新專欄消息的半小時前才通知委員會。

發言人說，這是「明顯違反」規定，「我們已寫信要求強生解釋，並將根據我們的透明政策，適時公布信件內容」。

不過，商業任命諮詢委員會不能強迫政治人物拒絕外部工作邀約，而強生慣常無視規則的行為，在下議院特權委員會昨天的報告中已展現無遺。