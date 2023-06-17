苗栗縣長鍾東錦率領縣府團隊赴福島氫能研究中心取經。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦率領縣府團隊赴福島縣廳拜訪。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦赴日本觀摩團，16日赴福島縣取經，針對再生能源和氫能的議題拜會國立福島再生能源研究所及福島縣廳。福島縣在311日本大地震慘遭重創，引發的海嘯及福島核災讓日本政府重新思考能源轉型議題，日本當局正規劃努力在2040年前將受災地區轉型為100％再生能源基地，將能源安全視為國家安全，挹注經費新設研究機構與投資設備，並擬定政策與配套措施，建立完善的再生能源轉型計畫。

鍾東錦一行走訪福島再生能源研究所，針對太陽能、風電、氫能源及地熱相關研究進度了解，值得注意的是相關研究相當重視降低成本，並結合一般企業共同開發及使用，以確保新型態能源得以商業化，而鍾東錦透過請益氫能源的研究現況、發電廠設置選址及面積、運送及儲存安全等問題，了解目前氫能發展已進行實務運用且相當安全，未來也將持續降低量產成本並建置完整供應鏈，加速新型態乾淨能源實踐。

參訪團接著拜訪福島縣廳，鍾東錦肯定福島的氫能研究，希望往後雙方可以保持交流，並邀請福島縣廳來苗栗指導再生能源發展，除了福島縣再生能源發展現況，也提出未來的發展目標，針對太陽能、風力、水力、地熱、生質能發電與熱能運用重點進行分享，特別是氫能發展重點與運用方式。

苗栗縣府表示，今年3月苗栗縣海能風場47座機組完成全數機組併聯試運轉，並於4月成功達到建置以來首度滿載發電，在最後的試運轉作業完成後，正式迎接風場的完工啟用，未來將提供376百萬瓦潔淨風能，落實能源轉型願景，藉由此次考察，縣府也將持續招商引資，擴大「苗西綠能區」的範圍，回饋給在地鄉親更好的福利與環境！