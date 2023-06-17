夏季用電攀高，南投日月潭每日利用潭水落差搭配下游水庫發電，其中台電明潭、大觀電廠兼具抽水蓄能，可用白天光電存下近800萬度電，重複循環使用，變身「全國最大儲能電池」，去年就發30億度電，等同供應近74萬個家戶年用電量；未來台電也將於石門、德基水庫新增水力抽蓄機組，年發電量約可達505.65百萬度，牡丹水庫也正在進行可行性研究規畫。

台電發電處副處長簡進興指出，水力發電具低碳排、成本低且穩定、儲存再生能源可按需供電、供水灌溉環境教育4大好處，目前我國共有90部水力電廠機組，裝置容量為4658MW。據統計，2022年水力電廠發電量達87.3億，其中慣常水力發電56.8億度，逾半比例來自大甲溪；抽蓄水力發電30.5億度，全歸功日月潭明潭、大觀電廠。

其中，大觀與明潭電廠發電機組分別於1985年、1995年啟用，是我國至今唯二的抽蓄電廠，其中明潭仍為東南亞最大、全球指標性抽蓄電廠。兩部機組運用日月潭與水里溪下游明潭、明湖水庫間超過300公尺的水位落差發電，且有進階「抽水蓄能」技能，可將發完電流至下游水庫的水抽回日月潭重複發電，達「1滴水發N次電」。

簡進興指出，因日月潭搭配抽蓄發電，每日潭水落差可達2公尺，過往水位落差時間主要會在因應白天用電尖峰的中午至下午之間，為因應夜尖峰時代來臨，現在白日可利用光電抽水至日月潭，下午3時後再放水發電，同樣的電量能在更短時間發完，而透過流動，也可避免優氧化，讓潭水更清澈美麗。

談及未來展望，簡進興說，國發會訂出2050年淨零排放抽蓄水力佔比1％的目標，在新建抽蓄水力計畫上，石門水庫規畫總容量44.2MW、年發電量53.7百萬度，德基水庫設置總裝置容量350MW、年發電量約451.95百萬度，兩者預計2034年商轉；牡丹水庫也將設置總裝置容量750MW的發電機組，現正進行可行性研究規畫。

至於抽蓄所須電力將耗損多少能量，台電發言人吳進忠解釋，若以100度的電將下游水庫的水抽回日月潭，放水時可以發75度的電，效率為75％，耗損約是25％，效率算是很好。