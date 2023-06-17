端午連假快到了，考量傳統習俗民眾會食用粽子，桃園市衛生局4月起便提前作業，到各大超市、賣場、專賣店等抽驗應景食品，總計查驗121件，其中有1件蝦米檢出漂白劑二氧化硫超標。

衛生局表示，市府從4月上旬起至傳統市場、各超市賣場、食品材料行、粽子專賣店等場所進行查驗，查驗的商品包括各式粽類成品、包粽配料，如糯米、 紅豆、生鮮肉、鹹蛋黃、菜脯、乾香菇、蝦米和花生還有調味佐醬等。檢驗項目包含微生物、硼酸及其鹽類、乙型受體素、防腐劑、蘇丹色素、漂白劑、甲醛、甜味劑及黃麴毒素等。

衛生局說明，這次共查驗121件，其中位於平鎮區龍平路上的某家攤販，販售的蝦米商品檢出二氧化硫0.15 g／kg，其限量標準為0.10 g／kg，劑量已經超標，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，已違反食品安全衛生管理法第18條規定， 衛生局第一時間已要求販售業者下架違規食品，目前正在追查源頭廠商中，依同法第47條可處3萬至300萬元罰鍰。

衛生局提醒，挑選乾貨配料時應優先選擇商譽良好的店家，購買商品時也要多注意產品包裝是否有完整標示，避免選購來源不明、顏色過於鮮豔的產品。蝦米、香菇等食材使用前可先以大量清水充分浸泡及清洗，此舉有助去除殘留添加物。

衛生局呼籲，若粽子或食物未能立即食用完畢，也必須妥善保存在冷藏7度以下或冷凍負18度以下的環境， 避免細菌滋生，若之後要再食用也須經過充分加熱。如有相關消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000向衛生局洽詢或1950消費者服務專線申訴。