為改善缺工問題，勞動部推動疫後改善缺工擴大就業方案，設定專案職缺範圍及薪資標準等條件，並提供就業獎勵，鼓勵失業者投入重點缺工產業。桃竹苗分署表示，現完成會商的產業為旅宿業，職缺為房務人員及公共清潔人員，分署將於27至28日辦理宣導會說明。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛說明，專案職缺是指經中央目的事業主管機關與勞動部共同會商，提出勞動條件或勞動環境改善輔導計畫，共同議定專案職缺種類與合理薪資待遇及定義偏遠（特定）地區，即可成為專案職缺。

目前完成會商的產業為旅宿業，職缺為「房務人員」與「公共清潔人員」，合理薪資在北北基桃竹為3萬元以上，其他地區則是2.8萬元以上。此外，餐飲業也將納入下波缺工產業。

林淑媛表示，為鼓勵勞工投入專案缺工職缺，求職者只要經公立就業服務機構推介成功就業滿30天以上，一般身分勞工可領就業獎勵每月6千元、中高齡等特定對象勞工每月1萬元，若工作地點位處偏遠或特定地區，獎勵金每月再加碼3千元，中高齡等特定對象勞工每人每月最高1.3萬元，最長發給12個月。

至於中高齡等特定對象勞工從事部分工時工作，每月薪資符合規定，每人每月發給5千元，偏遠或特定地區發給6500元，最長發給12個月，這項計畫將試辦1年，勞動部預計投入10億元、促進2萬名勞工就業。

桃竹苗分署提到，為解決旅宿業缺工問題，分署新竹、竹北、苗栗就業中心每周固定辦理旅宿業單一或聯合徵才，也攜手地方政府辦理徵才活動。為讓雇主及民眾更加瞭解專案缺工就業獎勵計畫內容，分署將於6月27與28日辦理2場次宣導會，歡迎有興趣的求職者至台灣就業通網站職缺專區查詢，也可電洽桃竹苗區各就業中心或台灣就業通客服專線0800-777-888洽詢。