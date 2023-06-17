飯店將傳統龍舟改成桌上遊戲，讓所有年齡層的旅人都能參與「趣味滑龍舟」，感受節慶氛圍。（太魯閣晶英酒店提供）

趣味「滑」龍舟結合了彩繪﹑動畫賞析和趣味競賽，適合闔家參與。（太魯閣晶英酒店提供）

飯店將古時流傳民間的傳統化為體驗，歷經8小時工序的「太魯閣午時水」，充滿傳統節慶氛圍。（太魯閣晶英酒店提供）

花東向來深受海內外旅客喜歡，端午節將至，有不少民眾計畫到風景優美的花蓮旅行。迎接即將到來的端午連假，太魯閣晶英酒店推出一系列應景活動，包括「太魯閣午時水」、「趣味滑龍舟」與「艾草手工平安皂DIY」等，讓所有在峽谷度假的旅人都能沉浸在濃厚的節慶氛圍中，感受傳統儀式的加持，獲致滿滿好運。業者於端午節慶期間推出「擁夏一泊二食」住房專案，二人同行，平日每人5600元起。

太魯閣晶英酒店位於太魯閣國家公園內，座落於立霧溪旁，擁有得天獨厚的地理位置，可飽覽周遭綠意盎然的景觀，加上館內親子設施與活動豐富，受到不少家庭客群喜歡。飯店於6月22日端午節當日將贈送入住房客祈福保平安的「太魯閣午時水」，還有推出適合各年齡層的「趣味滑龍舟」與「艾草手工平安皂DIY」等多元活動，陪旅客歡度佳節。

農曆5月5日端午節，是春夏交替陽氣最盛的日子。飯店將古時流傳於民間的傳統化為體驗，依循舊俗，於端午節當日11點至1點盛裝太魯閣的山泉水，經日曬、並以艾草和香茅燒煮薰香，冷卻後分瓶、包裝，歷經8小時工序製成的「太魯閣午時水」，充滿傳統節慶氛圍。旅客使用時僅需依喜好比例，將午時水兌入洗澡水中，或淨手或擦澡，祈求平安外，也為日常注入滿滿節慶儀式感。

除了節慶當天的民俗活動， 6月22日至25日還有動靜兼備、適合闔家大小一起參與的「趣味滑龍舟」與「艾草手工平安皂DIY」。趣味「滑」龍舟不似傳統龍舟競賽般費力，改良玩法是從製作自己專屬的龍舟開始，將木片組裝﹑彩繪，再挑戰於桌面賽道上滑行龍舟至指定區域，除了競賽的歡樂氛圍，還可獲得完成活動的小小獎勵。「艾草手工平安皂DIY」則是將端午懸掛艾草的習俗延伸，將帶有艾草香氣的精油搭配繽紛顏料，創作屬於自己的手工皂。

此外，度假少不了美食作陪，飯店內有衛斯理自助餐廳「包粽餐檯」供應的甜﹑鹹香粽與原民阿拜(月桃葉糯米粽)，讓旅客度過美味又有趣的端午假期。端午節慶期間推出的「擁夏一泊二食」住房專案，二人同行，內含山嵐客房住宿一晚、衛斯理自助餐廳早餐、任選梅園餐廳或自助餐廳晚餐，和夏日夜宵小點心，平日每人5600元起。