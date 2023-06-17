會研會董事長王怡心。（會研會提供）

會計研究發展基金會偕同中華企業評價學會及東吳大學，於16日舉辦「ESG契機下－臺灣綠色金融現況與前瞻」研討會。會研會董事長王怡心表示，要透過永續資訊揭露及金融市場的力量，督促企業邁向永續發展。

王怡心說，研討會主題涵蓋此兩項監理機制，恰好與目前國際潮流一致。其中永續資訊揭露的部分，會研基金會於今年3月29日正式成立永續準則委員會，主要任務為訂定國際永續準則理事會（ISSB）所發布的永續揭露準則正體中文版，並向相關利害關係人推廣該準則

金融監督管理委員會綜合規劃處長胡則華也指出，今年初世界經濟論壇（WEF）發布《全球風險報告》調查指出，針對未來二年感受最深的風險，包括：(1) 環境層面相關－極端氣候及延緩氣候變遷失敗；(2)社會層面相關－生活成本造成壓力及社會的兩極化；(3)經濟層面相關－地緣政治的衝突等。這些問題需要大家齊心協力一同解決。

他說，金管會為使金融機構在永續議題上發揮影響力，自2017年開始致力於綠色金融的推廣，目前已經推展至「綠色金融行動方案3.0」。期盼透過金融機構的力量發起碳盤查，進而引導投融資對象，朝向環保、綠色、減碳、環境永續等方向來努力，並帶動各界重視循環經濟、水資源保護、生物多樣性及汙染防治等議題。

研討會的綜合座談由東吳大學ESG永續發展研究中心主任沈大白主持，與談人包括臺北大學李堅明教授、樹冠影響力投資楊家彥創辦人、開發金林劭杰顧問、台灣經濟新報李冠皓協理、王道銀行謝俊總稽核及東吳大學葛俊佑教授。

與會者表示參考國際推動永續金融的作法，並蒐集金融機構及專家學者所提供之建議，帶動我國轉型至零碳經濟，必須強化金融機構的責任、包括對投融資部位進行盤點、評估風險與商機，擬定策略以驅動企業低碳轉型等。

王怡心會後總結指出，ESG議題的爆發式成長，帶動綠色投融資受到高度關注。綠色金融在推動減碳時，扮演關鍵角色；金融機構評估投融資時，需要仰賴財會及評價準則，來對綠色金融商品進行評估，會計研究發展基金會身為財會、審計、評價和永續準則發布的專業平台，面對永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」即將正式發布，將和大家共同攜手努力，為我國永續揭露和國際接軌，作出重大貢獻。