大千醫院與仁德醫專簽約攜手培育專業護理人才。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為積極培育護理專才，守護苗栗鄉親健康，苗栗大千綜合醫院特與仁德醫專簽署合作意願書，成立「大千碧英護理師公費培育專班」。大千將以5年3千萬元助學金，補助專班學生就學相關費用，並於在學期間到院實習，畢業後即可到大千就業，共同為苗栗在地醫療努力。

大千健康醫療體系總裁徐千剛表示，因為新冠疫情影響，全台醫療量能承受非常大的壓力，因此各家醫院皆面臨護理人力缺乏的問題。為了能夠讓病人獲得良好的照顧，充足的護理人員是重要的關鍵，同時希望在自己的能力範圍內，幫助培育更多的護理專業人才，故此次特與仁德醫專簽約合作。由於仁德醫專「仁心德術、博施濟眾」的教育理念，和大千的宗旨「全人照顧、全心關懷」不謀而合，且皆是在地的醫療院所與醫護專科學校，相信在雙方共同合作下，必能再提升苗栗醫療品質。

仁德醫專校長黃柏翔表示，感謝徐千剛總裁給予仁德學生們的支持與鼓勵，只要今年八月入學的護理科新生，都可以申請進入「大千碧英護理師公費培育專班」，在學5年期間每學年可獲得12萬元補助，同時可以透過到院實習，提早熟悉職場環境與工作模式，畢業後也毋需煩惱就業問題，即可進入大千體系，將所學運用於臨床上，讓病人可以獲得最適切的照護。