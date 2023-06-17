下周就是端午節，新北市副市長陳純敬今率團前往新北轄內營區國防部資通電軍指揮部，慰勞國軍弟兄，逐一致贈慰勞金予陸軍第六軍團指揮部等7部隊，感謝國軍保家衛國及防疫救災的辛勞奉獻。

陳純敬表示，「資安就是國安」，網路科技日益發達，無論是政府機關、民間企業或個人生活都高度仰賴網路，國家安全所面臨的挑戰不同以往，已進入資訊作戰時代，超越以往傳統國土疆界。在此，要特別感謝資通電軍，突破以往空中、海域與地面防衛概念及各軍種藩籬，主責國家通訊安全及網路攻防，作為國軍聯合作戰的典範。

陳純敬說，近來國際關係緊張情勢升高，國軍任務更為繁重，除堅守崗位外，當新北遭遇緊急災害，弟兄們總是在第一時間投入救災工作，保護民眾生命財產安全，也讓災後復原工作在最短時間內完成，與市府共同守護市民健康與安全。

資通電軍指揮部中將簡華慶表示，現代高科技戰爭中，已沒有軍民之分、前後方之別，未來會繼續秉持從嚴、從難、從實原則，戮力戰訓本務，建構堅實的國防武力，確保人民國家安全。

民政局表示，回想過去幾年疫情期間，靠著國軍弟兄無私付出，包含支援台北聯合醫院三重分院防疫工作、永和永利社區篩檢站作業、板橋區及泰山區防疫旅館整備，更深入新北各區里鄰大範圍清消，成為市府防疫的堅實夥伴；也期盼藉著一年一度的端節勞軍儀式，向國軍表達最高敬意。