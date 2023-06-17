竹南鎮崎頂西瓜文化節17日在竹南啤酒廠登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場推銷優良西瓜。（謝明俊攝）

竹南鎮崎頂西瓜文化節17日在竹南啤酒廠登場。（謝明俊攝）

竹南鎮崎頂西瓜文化節17日在竹南啤酒廠登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊等到場推銷優良西瓜。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮唯一種植西瓜的崎頂社區，自日據時代就以生產西瓜聞名國內，經過崎頂社區發展協會積極奔走爭取，17日在竹南啤酒廠舉辦崎頂西瓜文化節，包括苗栗縣副縣長登桂菊、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿等到場促銷西瓜，並歡迎各地旅客同來崎頂吃好瓜，並到竹南啤酒廠品嘗美味啤酒。

苗栗縣海岸線長達50公里，過往以後龍鎮及竹南鎮崎頂等地為西瓜栽種主要產地，崎頂丘陵台地的砂質土壤地質肥厚，造就崎頂西瓜的口感極佳，是西瓜界的極品，從日據時期就全省聞名，博得「貢瓜」之稱，崎頂社區及周邊小旗艦協力社區共同辦理崎頂西瓜文化節，全力推銷崎頂西瓜。

崎頂的開發可追溯到光緒年間，林開及其族人將崎頂里山頂庄荒埔開墾為連綿田園，後來人煙逐年日增，簡單的散居型態就形成了海岸邊一處典型靜謐的小村落。崎頂大部分屬於丘陵地，土壤又屬於砂質土壤，多數農地都種植耐旱的甘薯、食用玉米、花生等，沿海砂丘地帶或山頂砂質地則適合種植西瓜。

崎頂丘陵台地的砂質土壤地質肥厚，造就崎頂西瓜的口感極佳，在甘甜美汁中帶有沙沙的口感，是西瓜界的極品，從日據時期就全省聞名、有口皆碑，博得「貢瓜」的雅號，在40、50年代，盤商收購頭期瓜都只遠送台北高價銷售，至今每年六月、九月收成前，便有來自北、中部的盤商以包園包銷的方式先預下訂單搶得先機。

崎頂西瓜品種以「華寶─長型紅肉」和「英倫─橢圓黃肉」為主，西瓜田零碎分布在丘陵地形上，目前種植面積約為27公頃，崎頂社區全力爭取補助辦理西瓜文化節，也正是為了提升西瓜能見度和保存一份古早的生活記憶。

崎頂西瓜文化節將在6月17日、18日2天登場，活動內容包括小旗艦協力社區的佳興社區、聖福社區、山佳社區的太鼓、環保劇場和社區才藝舞蹈表演、民歌樂團接力演唱、西瓜啤酒盃趣味競賽、西瓜冷知識有獎徵答，以及摸彩活動，歡迎大家同來崎頂歡樂一夏。