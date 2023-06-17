苗栗看守所端午節慰問弱勢家庭。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

端午節將屆，法務部矯正署苗栗看守所，於佳節前夕啟動「及時雨─物資關懷」方案，調查符合資格的低收收容人家屬，提供3000元禮券及應景粽子慰問。另收容人家屬雖未達及時雨補助標準，但實際上有生活困難情形，並領有中低收入或清寒證明，各發給由九華山大興善寺提供白米、麵條及通霄陳綉樓老師的素粽等關懷物資，共計有6個清寒家庭受惠。

關懷活動由所方派員至家屬住居所，進行訪視，收容人阿坤(化名)，離婚育有未成年子女，母親過世，因竊盜案入所，由於阿坤在外從事臨時工，入所後，家庭頓失主要經濟來源，阿坤親屬見到所方人員來探視並發給生活物資，頻頻道出謝謝，感恩的心，讓家屬潸然流下眼淚。高齡的父親感謝所方不僅對他兒子的照顧外，還能在端午節前，不遠千里送上物資與關懷，內心十二萬分的謝意。

苗所人員送上禮券及物資，希望家屬能保重身體，不要掛念收容中的兒子，離開時並道聲「保重！端午節快樂！」，本次穿越高牆、關懷弱勢家庭，讓家屬揚起一股暖流，感受苗栗看守所傳達的祝福。

苗栗看守所所長黃正勇表示，家人支持是收容人復歸社會最強力的後盾，在端午佳節前夕發放弱勢家庭物資，藉由援助家庭活動，讓收容人感受社會溫暖，安心服刑，莫讓親人失望，出所重拾新民的決心。