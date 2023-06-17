本年度SBL與WSBL超級籃球聯賽新人選秀會將於7月9日進行，當天上午在晧宇國際進行選秀球員測試會、下午則在體育大樓三樓會議室進行新人選秀會，這次除了是SBL與WSBL首度同一天選秀且測試，也是首次挑在周日時段舉辦選秀會。

今年中華籃協首度將SBL與WSBL新人選秀會安排在同一天進行，並首次舉辦WSBL選秀測試會，讓各球隊教練可以實地了解球員狀況，選秀辦法今日公告後開放報名至6月30日下午5時止，欲報名的球員可以透過至籃協現場報名或採郵寄、EMAIL方式報名選秀，報名截止後籃協將統一公告選秀名單。

SBL選秀資格須年滿19歲，曾註冊大專籃球聯賽之學生球員，須在今年8月31日前年滿21歲；WSBL報名年齡須年滿18歲，選秀辦法及報名表請至中華民國籃球協會官方網站下載http://www.basketball-tpe.org/。