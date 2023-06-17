一名家長控訴小一兒子的班導師在中午用餐時讓全班看電視，該家長向老師反應後，老師就當著全班的面說「因為他（原PO孩子）吃太慢，家長不高興，大家以後都不准看電視！」該家長的孩子從此遭其他同學孤立；多數網友不挺該家長，認為不該插手「讓孩子適應團體生活」、「個人因素影響大眾權利」。

該名家長在「爆料公社」發文，他的孩子就讀國小一年級，日前他得知孩子在學校中午吃午餐時，班導師讓全班孩子「一邊吃一邊看電視」，他認為相當不恰當，於是向老師反應此事，該名老師後來就當著全班的面說，「因為他（原PO孩子）吃太慢，家長不高興，大家以後都不准看電視！」

該家長向學校老師反應，認為中午時間不該邊吃飯、邊看電視，沒想到老師當著全班的面說因為原PO孩子的關係，以後禁止中午看電視，如今他的孩子在班上被其他同學孤立，同學們疑似相當不滿，原PO事後發文問「對於小學一年級的孩子在學校中午吃飯時間一邊吃一邊看電視，是適當的行為嗎？」

多數網友認為原PO小題大作「自己帶回家吃吧，不要影響其他人」、「輕鬆一下而已吧，這位媽媽也太緊張了」、「媽媽直接讓孩子提早體會團體生活的運作和相處方式」、「孩子上小學就讓他適應團體生活吧」、「有這種家長，不管念到幾年級都會被霸凌吧」、「個人因素影響大眾權利」，也有網友認為老師不該這樣處理，「老師問題很大欸，學校不就是學習的地方嗎？學先專心吃飯很難嗎？還帶頭讓小孩排擠小孩」。