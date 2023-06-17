國民黨總統參選人侯友宜競選工作室昨(16)日表示，將充實發言人陣容，加入台北市議員柳采葳、詹為元兩人。柳采葳今(17)日表示，對於民進黨要以餵藥案逃過me too風暴，讓她覺得很氣餒，因此決定接下發言人職務，擴大競選工作室的量能，並把基層聲音帶進決策體系。

柳采葳今在臉書指出，很多朋友得知她接任發言人都很心疼，認為她去年才選完，都還沒休息夠，怎麼又投入戰場。不過柳采葳表示，她眼見民進黨就要以餵藥案逃過me too風暴就覺得很氣餒，身為第一線政治工作者，明知民進黨為了勝選不擇手段的抹黑造謠，即便破壞社會信任，也要換取他們的政治紅利，但她什麼也做不了，實在很無力。

因此，在侯友宜競選工作室的邀請下，柳采葳和詹為元接下發言人職務，不僅是為了擴大競選工作室的量能，也把基層聲音帶進決策體系。

柳采葳接下發言人職務後，今早已在黨部和江怡臻及呂家愷針對民進黨立委造謠，宣稱孩童驗出100顆安眠藥劑量一事，要求民進黨道歉。