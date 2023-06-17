外媒原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）於本月13日報導，中國大陸已經開發了亞軌道轟炸機，可以在30分鐘讓飛彈到達美國本土，且美軍現在難以對其展開防禦。對此，前陸軍中將帥化民分析，中方此舉等於是在美國頭上放了一把利刃，可以在即便軍力不如對方的情況下，達成兩邊均勢。

中天節目《全球大視野》15日披露，陸方的亞軌道轟炸機已經在2021進行測試，且飛行了近4萬公里，其部份軌道轟擊系統甚至可以在地球表面20到100公里的高度，發射導彈進行攻擊。

帥化民指出，空氣越靠近地面密度越高，到了太空是零重力，像衛星就可以365天環繞地球軌道，而中國大陸的亞軌道轟炸機，簡單來說就是把衛星改成轟炸機。帥進一步強調，中國當前發射飛彈到美國西岸需要1到2個小時，若實際運用亞軌道轟炸機，可以馬上把飛彈打出來，省下了前面行程，「這就是在美國頭上懸了一把刀」；且未來中國大陸還可以大量投放亞軌道轟炸機，無疑會讓美國防禦系統難以確認飛彈襲擊軌跡。

此外，帥化民也提到，從基本上客觀的講，中國大陸當前的軍力、作戰經驗、武器經驗，比不上美國這麼多年的累積，但為了與美國軍隊達成均勢，解放軍現在搞出各種新式軍武，以小制大，因此即便是在核彈數量比美國少的情況下，發生戰爭時也能讓美國感受到「承受不了之重。」

帥化民還稱，據他評估，亞軌道轟炸機的技術還沒成熟，而中國大陸現在用長程火箭輸送41顆小衛星升空，這些小衛星平常可以幫助商業上的通訊、定位；戰時也能成為戰場的監控系統，若再與亞軌道轟炸機結合，中方或許能在未來太空戰爭中掌握優勢。