新北幼兒園餵藥案延燒，近期有2名幼童初篩報告被公布，遭側翼、親綠媒體、政治人物解讀為毒物「殘留」，引發家長恐慌。醫師直言，當前假訊息狂爆，不僅將陰性的篩檢報告中的數值說成陽性，在政論節目中，親綠專家甚至稱吃下巴比妥，失智症的機率高出100倍，直呼「NCC是睡著了嗎？」。曾經反對彰化普篩的政府，如今帶頭做新北兒童普篩，是政治大於實際作用，花全民的錢，政府不能選舉選到失去人性。

北市聯醫陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰指出，在家長恐慌、媒體推波助瀾之下，醫療機構已開始湧現篩檢人潮，造成臨床上很大的負擔。國家支付檢驗費用，大概是來自健保，萬一有陰性，卻檢出數值，家長要求進行要價1萬多塊的質譜分析，這都是無形的社會成本。

蘇一峰表示，近期關於餵藥案的假訊息不斷流傳，有親綠專家稱初篩報告中的巴比妥、BZD應該要0檢出，但這是錯誤的資訊，低於閾值就算是陰性，數值很有可能是機器的雜訊，但被外界吵一吵，這些數值都被解讀成陽性。該親綠專家更在政論節目上稱，吃下巴比妥，日後出現失智症的機率高出100倍，蘇一峰對此怒批，「NCC是睡著了嗎？只罰中天，這個時候怎麼不出來？」。

BZD是國內最多人使用的安眠藥，但有媒體將其稱為3級毒品，蘇一峰擔心，國內恐怕會有病患為此停藥，這些假消息真是誇張的亂象，是一場鬧劇。在政黨的推波助瀾之下，全台民眾都誤以為那些假訊息是正確的資訊，不僅讓家長恐慌，也衝擊了幼教業者，現已有業者不敢給孩子餵藥，最終蒙受損失的還是家長。

「錯誤資訊當道，顏色對了就沒關係」。蘇一峰向各界喊話，應該要有道德素養，最起碼要提供正確的資訊。過去政府反對新冠普篩，說得振振有詞，表示快篩會有偽陽性，但尿液檢測難道就沒有嗎？甚至尿液檢測的偽陽性可能更高，一點偽陽性的新冠不能普篩，尿液檢測卻要做普篩，他直言政府根本是雙重標準。

蘇一峰憂心，一旦家長檢出數值，誤以為那些數值代表陽性，恐慌地要求做質譜儀複驗，就要花費人民更多的經費，這樣的意義在哪裡？政府的作法是政治大於實際作用，不能選舉選到失去人性。他提醒家長，必須要真的有接觸史，孩子有用藥又出現症狀，篩檢才會有意義。