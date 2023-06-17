6月22日即將迎來一年一度的端午節，除了吃粽子過節之外，還是絕佳的改運機會，星座塔羅專家小孟老師特別分享6大開運法，不僅可以補財庫，還能吸引貴人上門，幫助大家改變困境、抓住好運。

▍開財運法：極陽午時水

端午節是一年陽氣最強時刻，當天中午11時至下午1時可喝5小杯水，並在腦中想著「遍地黃金」，如此一來，端午過後無論是偏財或是貴人，必定一路發。

▍求健康平安：午時淋浴法

把握端午節極陽之時（中午11時至下午1時）洗澡，不僅能消除負面磁場，在極陽之水的加持下，可保來年平安健康，也可以在洗澡時用粽葉擦一下身體。

▍求好磁場：海鹽淨化法

海鹽能淨化磁場，也能消除身體不好的穢氣，更能提升運勢，民眾可在當天泡海鹽，若家中沒有浴缸，則可買一包海鹽隨身攜帶，洗手時也能加一點海鹽清潔，除了可以提升磁場，也能清潔細菌。

▍綠幽靈水晶：提升好運法

綠幽靈水晶可以提升運勢，還能保持平靜與淨化心靈，建議端午節當天，將其放在家中房門打開45度角處，有助於活化智商、提升靈性，讓疾病遠離。

▍水煮法：

端午節當天將10枚硬幣放入水中滾煮，一段時間後再撈起放置於存摺上，10天後再將其花掉，可以讓財富越積越多。

▍艾草：

端午節放艾草在屋外可以擋害蟲，又可以趨吉避凶，避免邪氣近身。