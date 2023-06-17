台北101的周邊商品向來是餽贈國際友人的最佳首選，其中又以與馬祖酒廠合作的「台北101紀念酒」最受歡迎，也最有珍藏價值，除了台北101大樓的精美瓶身外，年逾40年的馬祖酒廠頂級高梁更是酒壇珍藏級佳釀，限量上市，更加稀有。

「台北101紀念酒」採用的是馬祖酒廠於1977年珍藏至今的頂級高梁，數十年來靜置於恆溫高濕八八坑道天然酒窖中，開甕後酒香繚饒，滿室生津，數量少又極為珍貴，為此台北101特別為佳釀打造精美瓶身，完美復刻台北101大樓的建築元素，融入象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰，代表台灣的完美意象。

日前米其林星級主廚謝文在《捌伍添第》餐廳以「台北101紀念酒」為靈感發表拿手好菜，包括「烏魚子燒關東遼參」、「淮山枸杞燉花膠」等，佐以凍飲高梁、雞尾酒等，為傳奇美酒更添佳話。即起購「台北101紀念酒」龍膽藍瓶買就送「晶燦公杯組」，限量500組送完為止，售價1萬800元。

米其林星級主廚謝文在《捌伍添第》餐廳以「台北101紀念酒」為靈感發想新菜色。(台北101提供）

以馬祖高粱入菜的「肉絲冬菇炆東星班柳」。(台北101提供）

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