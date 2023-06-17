當觀眾走進《在大道與廣場之間遇到一頭大象》演出現場，第一時間就將開啟視覺之外的感官能力，例如舞台的地板設置會發出聲響，裝置物件除了象徵「瞎子摸象」的那頭大象之外，也象徵每個人行進路上的障礙與指引。（鄧博仁攝）

編舞家張可揚自2021年製作舞蹈口述影像而與不同的視障夥伴工作後，受到他們對視覺以外的感官認知能力的啟發，開始致力於「非視覺編舞」的創作脈絡，張可揚期望觀眾能透過此脈絡為舞蹈創造另一種可能，讓各個感官的使用率得以調配的更平均。

新生代編舞家張可揚全新舞作《在大道與廣場之間遇到一頭大象》，舞者包括3位舞者與3位視障朋友，同台演出，在舞台上顛覆自身原本習慣的感知，一起探索真實。（鄧博仁攝）

一隻大象究竟是什麼模樣？當真是如同眼前所見，看得見的就是真的嗎？新生代編舞家張可揚全新舞作《在大道與廣場之間遇到一頭大象》，舞者包括3位舞者與3位視障朋友，同台演出，在舞台上顛覆自身原本習慣的感知，一起探索真實。

張可揚表示，他一直期許表演可以有更多元的模樣，在一次的工作坊裡，透過視障朋友分享他們所體會到的舞蹈內容，他受到很大的啟發，「他們的肢體表達很豐富，也很能傳達不同的情緒，讓我覺得可以有發展作品的可能。」

張可揚出生於1990年，畢業於台大地質科學系、北藝大舞蹈研究所舞蹈創作組。他自國中開始接觸街舞而愛上舞蹈，並表示在舞蹈世界裡能獲得自由的感覺。

舞作名稱《在大道與廣場之間遇到一頭大象》的「廣場」與「大道」，指的是中正紀念堂自由廣場與凱達格蘭大道，也是歷史上許多抗爭與社會運動的發生地，而「盲人摸象」的比喻，也說明這些社會運動的場地在不同的時間點，其實也有不同的樣貌，而即便終點相同，其中參與的每個人所看到事件面相、動機、方法也不盡相同。

作品在劇場空間的使用也很顛覆，場地在台北國家戲劇院的實驗劇場，但舞台區域和觀眾席的方位，和以往大不相同，劇場的場地空間感覺變大了，觀眾的視角也被拉寬了。

張可揚表示，這次和六位演出者的工作也很特別，「有時我們做一個動作，很難說明清楚動作的呈現方式、怎麼發生，但我們必須讓視障朋友知道編排的動作內容，語言不一定能完整表達，有時會透過觸碰身體理解，一起感受方位與運動的方向。」

舞台上有泡泡紙鋪成的步道，這對參與演出的視障舞者，也是一個方位的提醒，還有風管、三角錐等物件。張可揚表示，舞作裡也運用了柏拉圖的洞穴寓言，「一開始觀眾進場時就能感受到空間的黑暗度，就像洞穴寓言，洞穴裡的人不相信洞穴裡的真實情況，而在外面寬廣世界的人，也不一定能看見很亮的東西。」

張可揚表示，作品裡的故事情境，身體有如一面牆，而關於大象的想像，物件水管像是鼻子、叉子像是象牙，「每個人都只能碰觸到大象的局部，但這些局部可以是一個線索，推敲出舞台上的位置，成為一個大的主題，大象可能是一種對自由的想像，也可能是大家對威權的排斥。」演出即日起至18日在國家兩廳院實驗劇場登場。