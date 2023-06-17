帆船航行。(屏縣府提供)

大鵬灣自行車導覽。(屏縣府提供)

屏東兩天一夜「2023屏東3D鐵人體驗嘉年華」陸續出團體驗中！自6月2日起至7月2日止，每周五六日縣政府分梯辦理熱血好玩的3D海陸空體驗活動，挑戰完成遊客們都直呼超讚，還推薦親友報名，並且希望活動明年能續辦。

屏東擁有良好地理環境和氣候條件，景色也非常迷人，屏東縣政府特別結合合法業者及場地辦理「2023屏東3D鐵人體驗嘉年華」體驗遊程，將屏東特有的陸海空戶外休閒運動串連，從大鵬灣環灣路跑、帆船、自行車導覽開始，到屏北超輕航機同乘飛行、無動力飛行傘，再到恆春後壁湖搭遊艇出海玩水上活動。

原價破萬行程，活動價只要6000元，費用還包含住宿、交通，另挑戰完成者還能獲得專屬紀念衫、紀念獎牌、影像紀錄與證書，讓大家一趟旅程就能上天下海，用立體化的角度欣賞屏東，由於僅限量200名，民眾詢問度非常踴躍，現已額滿。

屏縣府指出，透過活動舉辦，參加遊客不但能更清楚無動力飛行傘與超輕航機的安全及合法性，也能透過更多元化方式認識屏東，他還有潛水、登山、獨木舟等，歡迎遊客多來屏東體驗特有的陸海空戶外休閒運動。