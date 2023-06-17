據熟知相關事務的人士對路透指出，Yaccarino在周四對推特投資人表示，該公司正與政界人士、娛樂界人士、支付服務業者、新聞和媒體出版商進行初步的對話，商討潛在的合作。

Yaccarino方於6月5日上任執行長，這也是她第一次對投資人進行簡報。而Yaccarino過去長期擔任廣告業務的主管，也凸顯出馬斯克仍將數位廣告視為推特的優先重點。

在馬斯克接管推特之後，陸續有大型公司宣布，將暫停在推特投放廣告。

但是簡報顯示，包括華納兄弟、食品商億滋(Mondelez)、麥當勞和沃爾瑪在內的知名品牌，現在已經恢復在推特上投放廣告。

消息人士稱，Yaccarino告訴投資人，目前包括醫療、包裝消費品和金融服務在內的多個類別的廣告支出，已年增至少40%。

在馬斯克領導下，推特將公司商業名稱改為X公司，顯示出馬斯克有意將推特打造成一個如同微信的超級App。他曾表示，推特app將包含數位支付等服務。

投影片的簡報顯示，推特正在全美50個州申請「貨幣匯款許可」。

該公司還專注於在該平台上增加影音內容。一張投影片指出，直立式影片佔用了人們在推特上使用時間的10%。

Fox新聞王牌主播Tucker Carlson本月在推特上推出新聞節目。推特希望，能在Carlson或其他創作者的影音節目上，出售廣告或贊助商。