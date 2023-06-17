位在台北市陽明山上的草山行館，是日治時期台灣糖業株式會社招待所，雖然曾遭大火焚毀僅存正門與紅磚外牆，但在文化局修復後，已於2011年重新開放參觀。不過針對草山行館歷史描述，遭學者指正「謬誤10年至今未改正」，把距離1.7公里外的「草山御賓館」史實，套用至「草山行館」。對此北市文化局坦承疏失，並已要求營運廠商改正，以確保文史內容正確性。

民進黨台北市議員許家蓓指出，位在陽明山上的草山行館，於2005年登錄為歷史建築。該館於2007年曾遭祝融燒毀，並由文化局修復，於2010年完工、2011年重新開放。後於2019年，再將草山行館隨扈房舍納入歷史建築範圍。

不過許家蓓表示，根據台北市立大學助理教授蕭文杰的專文中指出，草山行館內的導覽展示，對於過往歷史的描述有誤。現場簡介草山行館為蔣介石來台第一個居所，也是裕仁太子來台視察的臨時居所，但事實是裕仁太子僅有在草山行館短暫停留，並且在「草山御賓館」停留兩小時，而蔣介石來台第一個住所亦是「草山御賓館」。

經查「草山御賓館」與「草山行館」都在陽明山上，但兩棟建築相距1.7公里，根本不是同一棟建築，不過「御賓館」的史蹟卻被套用在「行館」上。許家蓓強調，早在2012年就有民眾向文化局反應，網站上對於草山行館的介紹有誤，但至今已超過10年，沒想到連行館內的導覽簡介資料卻仍然有誤，文化局督導不周，應該負最大責任。

文化局回應，草山行館園區目前委外經營，導覽展示內容之文史真實性一節，文化局為該館督導行政機關，將本於權責加強對營運廠商及其展示內容等善盡把關責任，除已輔導廠商於2023年6月14日將涉誤繕之導覽展示內容先行撤除外，並同步請其向相關文史專家學者諮詢研修及更新導覽內容後再行展示，以確保文史內容正確性。