第三屆運動彩券經銷商遴選收件已於5月26日截止，報名十分踴躍，總收件數達17,237件。台灣運彩總經理林博泰表示，第三屆運動彩券經銷商遴選合格件數為16,388件，符合一般資格者有15,771件，人數超過正取2,000名和備取2,000名的家數，因此排定在112年6月20日，於台北體育館進行公開抽籤作業。

同時林博泰總經理也強調，台灣運彩第三屆經銷商遴選不僅邀請一般民眾，也開放績優退役運動員來申請，包括特優、優秀、身心障礙運動選手者等，合計共有617位選手將成為運彩經銷商。

「買運彩 看比賽 更精彩」已經是大家耳熟能詳的台灣運彩口號，擔任台灣運彩經銷商實屬難得，除了享有收入和工作外，更能為國家運動發展付出一份心力，因為實體投注站每銷售運動彩券100元，就會有10元自動挹注到國家運動發展基金，幫助我們國家體育運動發展，成為我們國家體育運動發展的最大助力。