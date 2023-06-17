許傑輝接連捲入性騷風波，一開始被指控在課堂要求學生練習群交的配音時，女星唐玲還發文聲援：「我也想報名」，未料風波越演越烈，讓她尷尬表示：「跟我想的不一樣」，稍早再次發文：「心疼不捨熱愛表演的人，居然遭遇這不堪過程」。

唐玲表示看到許傑輝發出道歉聲明，原以為只是師生對課程訓練的觀感不同，豈料一位形象正直樸實，擁有專業技能的的老師，居然被接連揭露出不為人知的一面，讓她難掩怒火直呼：「難過震驚，枉做小人」，不解這種「令人不舒服的課程」，如何幫助增進表演技能，更感謝當事者能勇敢把真相說出來，同時也疼這些熱愛表演的受害者，居然遭遇不堪過程。

唐玲接著曬出許傑輝貼文底下留言的截圖，表示已經將「什麼時候再開表演課，我也想報名」此話刪除，對此，網友紛紛留言：「唐玲終於體認到女孩們的經歷而不捨，還是很棒的」、「人心隔肚皮，知人知面不知心」、「在這個要小心留言，不然到時候被掃到颱風尾」、「有些事別亂搭會比較好」。

據悉，許傑輝先前就是慣犯，有公視前員工向媒體指控許傑輝當年曾騷擾2同事，還驚動台內連2任經理勸誡，因此才會離開主持的節目，對此，公視做出回應：「當時主管了解後，嚴厲勸誡許傑輝，下最後通碟『再犯就走人』，並在節目轉型時，未再繼續節目主持合約」。

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