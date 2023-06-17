方恩格律師。（資料照片）

對於新北市長、國民黨總統候選人侯友宜6月19日將赴台大演講，有海外大陸人希望台大學生電爆侯。不過，共和黨前亞太區主席方恩格律師直言，重點不是電爆誰，而是一同理性的討論政策、尋找台灣未來的方向！

國民黨總統候選人侯友宜6月19日將赴台大演講，新北市副市長劉和然12日接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時表示，希望市長有好表現，建議侯可以放開做自己，讓最真的一面被學生們看到。侯在議會上都可以回答，應對上沒有問題。

不過，有一位居住海外的大陸網友於社群平台上，對於侯友宜6月19日在台大的演講，希望台灣大學的學生們一定要電爆侯友宜！

對此，長期居住在台灣的共和黨前亞太區主席方恩格律師不以為然，他認為年輕人是檢視政策的重要聲音，不應被當作政策攻防的工具。

方恩格律師直言，校園總統馬拉松是希望搭建理性溝通的平台，這些籌備活動的年輕人，從5/28舉辦完柯文哲主席和賴清德副總統場次以後，繼續利用寶貴的暑假時間，用心搭建民主對話的舞台、實踐多元的理想，我們應該給予鼓勵。

方恩格律師也強調，歡迎一起前往共襄盛舉，重點不是電爆誰，而是一同理性的討論政策、尋找台灣未來的方向！