新北幼兒園餵藥案延燒，台北醫院16日新聞稿急轉彎，表示篩檢範圍從全台改為僅限新北市，挨批恐有政治操作。新北市府今天也回嗆「中央不做，新北來做」，只要全台6歲以下兒童拿健保卡到8家專責醫院就能免費採檢，台北市長蔣萬安今被問及此中央是否刻意政治操作，蔣表示，大家最關心的重點是怎麼樣來確保孩子健康和整個安全的學習環境 ，以這個考量為出發點的話，該怎麼做，就會怎麼做。

蔣萬安今下午出席第九屆「羽您有約」全國教育人員暨臺北市學生家長會聯合會羽球公益賽開幕，會前受訪談起餵藥案的衛福部處置方式引起爭議，蔣萬安表示，大家最關心的重點是怎麼樣來確保孩子健康和整個安全的學習環境 ，並且建立家長和幼兒園家之間的信任關係，這才是重點，以這個考量為出發點的話，台北市該怎麼做就會怎麼做。

至於新北市今上午喊出「中央沒有做到的，新北市來做」，即日起全國6歲以下幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，全額費用由新北市政府提供。對此台北市是否跟進，蔣萬安僅表示，北市府第一時間清查所有轄管的幼兒園，目前並沒有不當用藥的情形，再來，北市府祭出五大措施， 包括聯醫會來讓就讀台北市幼兒園幼童免費抽血檢驗，另也會訂定教保人員用藥指引，來讓教保人員有所依循，再者也跟台北市藥師公會來結合，未來針對用藥安全辦理相關的研習。

至於有家長抱怨，今天要帶小孩去醫院驗血，卻要透過學校填單，沒辦法符合身分就直接到醫院驗血，引起不便，蔣萬安表示，家長的意見都會參考，未來都可以做調整，目前最重要的即刻是先讓家長安心，其實都可以透過聯醫系統，讓孩子透過抽血檢查。