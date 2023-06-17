客委會浪漫台3線藝術季，竹東惠昌宮展區將在明天開始試營運。（羅浚濱攝）

客委會規畫的第2屆浪漫台3線藝術季，將在6月24日到8月27日展開，17日在竹東惠昌宮舉辦藝術季志工誓師大會，由客委會副主委周江杰授旗給3個展區的志工，志工代表揮舞大旗，象徵志工們全力以赴參與這場客庄夏季盛典。

第2屆浪漫台3線藝術季以「Falabidbog 花啦嗶啵」（客語意多彩繽紛之意）為主題，以地 域劃分「桃竹」、「苗栗」及「台大」三大展區，透過3大計畫邀請7個國家、91件作品，共75組藝術團隊參與，更攜手65家在地餐廳，規畫60條旅行路線，將舉辦100場文化活動，從18日展開試營運。

周江杰說，惠昌宮竹東人俗稱「廟埕」，他從小就是在廟埕遊玩長大，對他而言是最有感情的地方，他也在想如何讓竹東里和竹東鎮，被全台灣民眾看見，舉辦第2屆台3線藝術季，不僅台灣更邀請國際好朋友來浪漫台3線，看看最熱情最好的客家文化。

周江杰指惠昌宮是竹東人的信仰中心，策展單位在入廟埕門口設置展區解說牌，讓遊客透過供桌展示、影像、奉飯 體驗及空間導讀等方式，輕鬆閱讀1座客家廟宇。

惠昌宮對面的「古市巷」是竹東發展的第1條巷子，街上則有長春醫院、傳統的曉江亭及洗衫坑等，能讓遊客在不同展區和作品，籍由藝術領路的方式，走進客庄真實的生活場域。

周江杰期盼浪漫台3線藝術季所有參與的志工們，都能在不同展區和作品現場引領觀展的遊客，也歡迎喜愛藝術創作或美學設計的民眾，踏上台3線來場浪漫的公路行旅，感受台3線獨有的風土魅力。