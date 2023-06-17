攝護腺肥大是年長男性常見好發的疾病，根據國健署統計，50歲男性約50％有攝護腺肥大的症狀，若置之不理，嚴重恐導致腎功能惡化，不容小覷。對此，新店慈濟泌尿科醫師戴定恩分享5招預防攝護腺肥大，包括保持健康生活方式、攝取足夠營養素、適時接受檢查、減少壓力及避免攝護腺刺激物。尤其是咖啡因、辛辣食物、酒精等，可能會讓攝護腺肥大症狀惡化。

醫師戴定恩在臉書專頁發文指出，通常男性超過40歲，出現攝護腺肥大的機率就已經來到10％。想預防攝護腺肥大，不妨試著日常落實以下5件事：

1、保持健康的生活方式 ：戴定恩說，包括均衡飲食、適量運動和適當體重控制都很重要。飲食方面，建議多攝取水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪，並減少攝取紅肉和飽和脂肪。

2、攝取足夠的營養素 ：戴定恩指出，攝取足夠的維生素C、D、E，有助減少攝護腺肥大風險。如柑橘類水果、堅果、豆類、魚類和橄欖油等食物，都富含上述營養素，是不錯的選擇。

3、適時接受檢查 ：戴定恩表示，男性50歲後就應定期接受體檢，包括數位直腸檢查和血液測試，都可以用來確定攝護腺的健康狀況。

4、減少壓力 ：戴定恩說，壓力會增加身體中的壓力荷爾蒙，從而導致攝護腺肥大。可以嘗試放鬆技巧，如深呼吸、冥想、運動等，來減輕壓力。

5、避免攝護腺刺激物 ：戴定恩指出，包括咖啡因、辛辣食物、酒精等，減少或避免攝取這些刺激物可能對攝護腺的健康有益。

除此，泌尿科醫師高銘鴻曾在臉書發文，講述有關攝護腺預防性保健方法。其中，他提到，憋尿雖不會造成攝護腺肥大，但會加重攝護腺肥大的症狀和引起其它問題；另外，如感冒藥、暈車藥、過敏藥等含抗乙膽鹼或抗組織胺的藥物，會抑制膀胱收縮，因此服藥時要特別注意。