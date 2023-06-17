台灣彩券112000050期大樂透頭獎，上個月12日由台南市南區金華路二段「佰面開」彩券行開出後，中獎彩券今天曝光，中獎人只花了50元電腦選號，就抱走4.08億元的頭獎，還終結連15槓，堪稱相當幸運。
台彩112000050期大樂透獎號，由小到大依序為：02、07、09、18、20、48，特別號14。「佰面開」彩券行業者杜小姐，對於店內開出4.08億元頭獎，至今仍難掩興奮的神色。她透露，近日中獎人特別委託台彩公司，包了1張支票大紅包給「佰面開」彩券行，非常感謝這位大方的中獎人。
杜小姐表示，「佰面開」彩券行從2002年營業至今，已經先後開過7次大獎，除了大樂透之外，還有樂透彩、今彩539、刮刮樂等。其中，第四屆公益彩券也開出2次大獎，除了2020年7月18日的今彩539曾開出800萬元大獎外，此次又開出大樂透頭獎4.08億元。
杜小姐還說，前陣子農曆3月23日正好媽祖生日，許多民眾都前往媽祖廟參拜，他們也去參拜媽祖，並祈求店裡可以開出大獎，沒想到媽祖娘娘真的聽見了他們的心聲。
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