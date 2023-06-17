不少上班族今天補班補到快崩潰，好險下周就是長達4天的端午節連假，除此之外，今年的補班地獄也快要結束了，最後一次的周六補班日在9月23日，撐過去之後，還有2個連假可以休，分別是中秋連假和國慶連假。

一名網友在PTT上分享，今天又是補班日，不免俗的問一下大家寧可辛苦一點，連休以後再補班，還是比較偏好不要補班呢？貼文引起網友討論，不少人坦言喜歡連休的狀態，但補班連6天真的母湯。

今年的連續假期很多，且天數都頗長，連帶補班的日子也特別多，今天一共有6個補班日，分別是1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日以及9月23日。今天結束以後，今年就只剩下最後一個補班日，代表連上6天班的地獄生活即將要結束。

而今年只剩下3個連假還沒放，分別是月底的端午連假（6/22至6/25）、9月的中秋連假（9/29至10/1）以及10月的國慶連假（10/7至10/10）。