新北幼兒園餵藥案至今有2名幼童在巴比妥、苯二氮平類尿液檢測中得出數值，引發家長恐慌，昨台北醫院也宣布開放新北市幼童公費篩檢。衛福部次長王必勝今指出，相關案子仍在偵查中，到底是少數個案還是系統性問題，案情尚未明朗，不會鼓勵所有幼童接受檢驗。

台北醫院昨宣布提供全新北市幼童免費檢驗巴比妥、BZD，提醒家長掛號時請選擇「小兒科門診」，攜帶健保卡（若為初診需加帶戶口名簿）以及幼兒園的就讀證明。此舉引發醫界批評，認為政府當年反對彰化新冠普篩，卻對新北的幼童實施巴比妥、BZD普篩，直言是雙重標準，因免疫法檢測將有偽陽性問題，日後恐增加許多社會成本。

王必勝今在臉書發文說明立場，表示此案檢調還在偵查中，到底是少數個案還是系統性問題，案情尚未明朗，衛福部也從未預設立場。目前完全沒有推動普篩的基礎，因此也不會鼓勵所有的幼兒來檢驗，應該是有狀況的孩子就診，醫師判斷再驗。當然特別憂心的家長給予服務並無不可。

幼兒園餵藥案事發至今已過了1、2個月，王必勝說，此時縱使有不當藥物使用，推斷驗血驗尿也早已檢驗不出。另外，部份縣市早已開始用自己的資源和方式在服務當地的家長和幼兒，就醫或檢驗還是會以當地資源比較實際。

王必勝也指出，台北醫院只是新北市的其中一家醫院，第一時間就成立專線服務事發當地的家長及幼兒，服務對象雖也有外縣市的民眾，但是少數。昨天醫院的聲明主要是就「免費」的部份做調整，並不是推動新政策。如果中央有政策要實施，不可能透過地方一個醫院來宣佈和執行。