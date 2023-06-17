嘉義縣政府辦理外籍看護照顧技巧培訓課，提升外看照護技巧。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

印尼文「三管護理」宣導單張。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

泰文版照護技巧宣導單張。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

菲律賓文「管路照顧」宣導單張。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

越南文「三管護理」宣導單張。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

外籍家庭看護已是長照的重要人力，嘉義縣政府精進外看的照護技能，辦理外籍家庭看護工照顧技巧訓練，並製作越南、印尼、菲律賓、泰國等4國語文照護技巧宣導單張，縣長翁章梁鼓勵有需求者可以洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站，或打長照專線1966專線。

為了讓外籍看護工快速了解照護技巧，嘉義縣衛生局原有印尼、菲律賓、泰國等3國語文宣導單張，今年再增加越文版，目前共有4國語文單張，並且提供管路照護、傷口照護、翻身擺位照護技巧說明及圖示。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，宣導單張內容圖文並茂，可以幫助外籍看護工提升照護技能及品質，此外，「管路安心計畫」提供管路照護之外，對於適合對象也積極朝向管路移除的目標努力，讓長輩在家能獲得最完善的照護。

趙紋華說，為了讓在家被照顧者的照護品質提升，以被照顧者共通性照護問題定期辦理人才培訓，安排管路照顧技巧、翻身擺位及復健課程，透過實作及回復試教，現場配合4國同步翻譯，精進外看的照護技巧更專業。

翁章梁表示，嘉義縣自2019年7月起率全國之先，推出「到宅訓練外籍看護工計畫」，透過專業及各國通譯員到宅教學與翻譯，將專業帶入案家，讓外籍看護工從「看、聽、記、做」在家即可學到正確照護技巧，截至目前已服務1511案5493人次，服務整體滿意度95％以上。

翁章梁說，聘請外籍看護工在家照護的民眾，有需要照顧技巧指導服務，可以洽詢全縣18鄉鎮市衛生所長照分站，或撥打長照專線1966專線。