南投縣政府17日在國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區舉辦「2023南投縣結合觀光產業戶外海洋教育走讀體驗嘉年華暨成果發表會」。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

昆蟲生態，是環境教育的一環，木生昆蟲博物在會場展示少見的大型昆蟲，蟲子放到手上，馬上變成焦點。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

昆蟲生態，是環境教育的一環，木生昆蟲博物在會場展示少見的大型昆蟲，蟲子放到手上，馬上變成焦點。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

哇，好大的幽靈昆蟲！南投縣政府今（17日）在國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區舉辦「2023南投縣結合觀光產業戶外海洋教育走讀體驗嘉年華暨成果發表會」；木生昆蟲博物在會場展示少見的大型昆蟲，身長20多公分的螳螂放到手上，馬上變成焦點。

該活動以聯合國永續發展為主題，旨在推動戶外教育、發掘山海大地自然奧秘以及體驗文化創意。超過20家獲認證的戶外教育業者參與活動，並吸引其他縣市代表觀摩交流。南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席活動，他表示，南投縣非常重視環境永續和低碳生活環境，熱烈歡迎各級學校到南投舉辦戶外教育活動，以促進觀光和農業的持續發展。

活動現場設有多個攤位，包括采棉居寢飾文化館、Cona's妮娜巧克力夢想城堡、車籠埔斷層保存園區、日月潭青年活動中心、勇春農家、樹德半山夢工場、木生昆蟲博物館，以及南投縣政府警察局交通隊、鯉魚國小、瑞竹國小等。這些攤位不僅提供各種體驗活動，還有各級學校校長和代表分享他們在戶外教育方面的成果。透過走讀、操作、觀察、探索和互動等方式，學生可以進行五感體驗融合學習，使學習更貼近生活。

南投縣教育處王淑玲處長表示，縣府已設置戶外教育及海洋教育資源網，整合旅宿業、觀光工廠、觀光遊樂業、公營風景區、休閒農場等資源，提供多樣化的戶外教學活動，以擴大教育的深度和廣度。

同時，南投縣觀光處也承諾將協助南投的觀光產業，提供適合戶外教育的課程教案，讓更多的民眾和學校能夠體驗各種戶外教育課程。例如推出星空季、健行節、溫泉季、巧克力咖啡節和露營活動等活動。