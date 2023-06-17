富蘭克林證券投顧分析，無論未來聯準會的動向為何，市場普遍的共識是利率仍將維持在高水位一段時間，目前聯邦基金利率已經達到5-5.25%，若年內如實繼續升息2碼，將達到5.5-5.75%，至少是2000年12月以來最高。即使聯準會後續不再繼續升息，停留在目前的水準，也仍是近16年來最高，在此一環境下，美元貨幣型基金將展現出16年來難得的機會，投資人將資金擺在貨幣型基金便能同步享有美國的高利率優勢，比起史坦普500指數1.5%左右的股利率以及約3.7%的美國10年公債殖利率，顯然具有吸引力。

市面上有眾多美元貨幣型基金可供選擇，它們主要投資在優質貨幣市場工具，包含短期固定和浮動利率債券、商業本票、浮動利率票券、信貸機構的存款憑證、聯邦政府機構的貼現票據等，一般都會在1年之內就到期，信用評級則普遍落在A級以上，被市場認為是相對股票和債券更安全的投資工具。

富蘭克林證券投顧表示，美元短期票券型基金持有標的有些可能在短短1到2個月之內就會到期，很快就能回收本金。在回收這些本金後，經理團隊能很快將資金再投入於利率更高的貨幣市場工具，相對中長天期債券或債券型基金，美元短期票券基金的年化配息率變動速度較快，也較能同步跟上聯準會快速升息的步伐，提供每月需要資金流入的投資人另一優質選擇，而即使是一般的投資人，不管是保守型、穩健型或積極型，也能將部分閒置資金配置在美元短期票券基金，除可在場外保持觀望時同時享有高利率的好處外，其機動性也使投資人能在投資機會浮現時幫助動態調整布局。