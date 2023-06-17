中華電包裝多元漫遊方案供客戶選擇，除包括日韓、美加、歐洲、東南亞、中港澳等熱門旅遊地區提供不同優惠，因應國人跨國出差及長期旅遊需求大增，即日起新推出「全球通日租型」及「全球通定量型」方案，適用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家。針對國人最喜愛的東北亞旅遊地區，中華電推出實惠的「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、8天8GB優惠價688元，1天最低平均只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元、8天8GB優惠價588元，平均1天只要49元起。

另外，針對泰國和越南，中華電網路門市提供平均1天只要10元起的輕量型漫遊方案；同步推出東南亞海量型方案，包含新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨共7國，30天20GB上網量優惠價688元，1天只要23元起，申辦即可暢遊東南亞。

台灣大針對規劃短中程出國旅遊的用戶，推出漫遊優惠。即日起到美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等國家，原號漫遊上網計日型每日只要179元。日本、韓國或東南亞國原號漫遊上網計日型吃到飽每日也僅199元，不用擔心傳輸量用畢，盡情上網打卡、分享美照。台灣大同時提供「預付卡漫遊通」，日、韓漫遊上網吃到飽，每日最低89元起。

台灣大運用數位科技，提供用戶便利服務，民眾透過台灣大客服App申辦僅需1分鐘。據台灣大內部數據統計，今年4月申辦漫遊人數月增近一成，透過台灣大客服App申辦漫遊人數，月增近20%，顯示疫情趨緩，出國人數逐月遞增，越來越多用戶透過數位服務，線上申辦漫遊。