竹筍節是潭子區重要農業文化盛事之一，潭子區公將於7月1日舉行慶祝活動，包含農產市集、社區展演、DIY童樂、摸彩及集點送竹筆筒等多樣精彩節目，其中報名必秒殺「挖筍趣」共計100個名額，6月19日開放報名，大小朋友手腳要快。

「潭子竹筍節-笑竹顏開逐筍趣暨社區成果展演」將於7月1日上午9時於潭子區聯合辦公大樓前廣場盛大舉行，主辦單位熱情邀請民眾一同參與。

竹筍節是潭子區重要農業文化盛事之一，今年以笑竹顏開逐筍趣暨社區成果展演為主題，期望透過活動的舉辦，推廣在地農產品及社區特色，讓民眾更加瞭解和重視在地文化，同時凝聚社區力量。

其中，潭子竹筍節報名必秒殺「挖筍趣」將帶領大小朋友體驗夏日竹林中農家採收樂趣，共3梯次100個名額；此外，今年更增加「DIY童樂」，將帶領大小朋友體驗竹編及彩繪的手作樂趣，共144個名額，兩項活動將於6月19日上午10時起開放網路報名，額滿為止。

潭子區長劉汶軒表示，竹筍為潭子區最主要的農作物之一，其種類為綠竹筍、麻竹筍等，主要產區位於聚興、新田等地，所產竹筍之所以鮮嫩甜脆得益於特殊之沙質土壤、排水性良好及位於避風區，除了頂級竹筍可購買外，產銷班及家政班更將竹筍加工製成各種美味食品，如真空包冷筍、竹筍包、水餃、脆筍等，訴求健康、環保、無毒的飲食概念。

此外，公所也精心安排「挖筍趣」及「DIY童樂」，邀請大小朋友一起親子互動，增進親子關係，歡迎鄉親好友在FUN暑假的第一天來潭子度過充實、有趣的竹筍節。