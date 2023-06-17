雲林縣斗南鎮石龜國小今年有14名畢業生，以往家長會都是送腳踏車作為畢業禮物，去年起因應數位學習改送平板電腦，反應很好，今年則送更方便攜帶的智慧型手機，學生得知後非常開心「很實用，可隨時查資料」、「早就想要了」。

石龜國小17日晚上將舉行畢業典禮，不過畢業生們早就在討論今年的畢業禮物到底是什麼？得知是6.7吋的手機，每個人都非常開心，表示腳踏車家裡已經有了，平板電腦體積較大，不方便隨時攜帶，手機可隨身帶著是最方便的。

雲林縣斗南鎮石龜國小購買14支智慧型手機，作為畢業生禮物。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

家長會長蘇春芳說，今年家長會開會討論後，決定畢業禮物送手機，顧問團得知踴躍認捐，結果買完手機還有多出來的捐助金，將作為獎學金，今年的畢業生可說是收獲滿滿，大家都非常開心。

校長黃致傑指出，學校百年校慶時校友高瑞隆捐贈100萬元助學金，每年的利息作為畢業生獎學金，因此每名畢業生除了有畢業禮物，還有獎學金，以及社區、里長捐贈的禮物，每年畢業生都是大包小包離開學校，留下難忘的回憶。