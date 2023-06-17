竹北天坑案，豐采520工地執行為期1個月的搶險計畫，近日適逢雨勢，縣府工務處、專案小組與台大團隊緊盯進度，16日第2次勘查工地，認搶險確實依照計畫進行，且進度略為超前，縣府會盡全力把關民眾安全。

工務處長江良淵帶隊會勘時，會同台大土木工程學系主任葛宇甯、教授楊國鑫及台科大台灣建築科技中心專案助理教授鄭世豪等人進入地下室稽查，逐一檢視地下室各區等基礎工程狀況，勘查完立即開會討論進度細項，確認工地依照搶險計畫內容施工。

工務處說明，勘查過程由台大團隊與工務處逐一檢視，包含地下室東北區目前確實按照計畫進度，正施作筏基之結構鋼筋綁紮及模板組立；東南區和西南區也正依序進行土方開挖和筏基結構建置，將盡速完成地下室基礎工程，讓整個結構體安全穩定，目前進度稍微超前。

江良淵指出，雖然豐采520搶修進度超前，但因應近日雨季，提醒豐邑公司隨時監測水位，並備好抽排水設備，同時要求除搶險計畫外，必須加強監測建物本體結構，並加固補強。

葛宇甯教授表示，台大團隊與縣府立場一致，就是讓所有資訊透明，並監督搶險計畫確實施工，保障整體安全。他同時建議，除搶險計畫外，建物本體結構也應作即時監控及臨時性加固，並增加監測頻率。豐邑將按照台大意見處置，縣府和台大之後做稽查監督。

工務處指出，豐采520為期1個月的搶險計畫，縣府專案小組每3天會同專家稽查1次，預計下周再安排專案小組委員勘查搶險計畫執行情形。另外有關周邊公共設施、人行道、側溝及鄰房仍須持續監測觀察，並要求豐邑與周邊住戶做好敦親睦鄰工作。