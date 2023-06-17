新北市議會今（17）日進行業務質詢，民進黨議員山田摩衣針對「好險有你」青年保險辦理情形質詢青年局，局長邱兆梅說明，去年為第一年試辦，實際申請青年保險人數約1千餘人，但因行銷時間錯過畢業，使得成效不甚顯著，但青年局長遠目標是將此計畫納入常態性計畫，也願意釋出更多預算，朝此方向努力。

山田摩衣表示，新北市有將近130萬青年人口，為全國最多，市府也在2022年8月29日推出「青年，好險有你」青年保險計畫，提供設籍新北市滿15歲至25歲青年，且當年屆畢（肄）業生或是應屆義務役退伍青年，均可提出申請，青年局提供1萬個申請名額，但去年試辦成效不甚理想，不過山田摩衣肯定該計畫給予青年的保障，希望青年局能持續辦理。

青年局長邱兆梅說明，去年為第一年試辦，因為行銷時間錯過畢業季，使得效果較不顯著，實際申請人數約1千多人，今年希望能夠試辦第二年，但因為去年因疫情關係，保險業者虧損較為嚴重，接觸20多家保險業者後，業者態度比較保守，因此7月會再討論。

山田摩衣對於該計畫表達肯定的態度，儘管第一年試辦成果不慎顯著，但因此計畫可以提供青年保障，因此建議青年局將此計畫納入正式性、常態性的計畫；邱兆梅回應，青年局會以此目標繼續努力，也願意釋出更多願算提供青年保障，只要保險業者評估可行性及相關風險後，相信會有業者願意承保。