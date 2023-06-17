賴清德居然出現在周杰倫的MV裡？近日有網友重聽周杰倫的舊歌，注意到〈退後〉這首歌的MV裡，臺詞中疑似出現了「賴清德」三個字，這個發現馬上引發熱烈討論，許多網友聽了之後紛紛笑翻，不少人都表示「回不去了」，完全無法脫離「賴清德」這三個字，也聽不出原本的臺詞究竟是什麼。

周杰倫10年前MV驚見「賴清德」！網笑：吵什麼吵

近期有網友注意到，在周杰倫10年前的作品〈退後〉這首歌的MV中，一開始是一大群人在基隆廟口夜市相互挑釁、叫囂的場面，在MV 00分07秒的時候，雙方對罵的臺詞有一段聽起來像是「吵什麼吵啊，賴清德」，這個發現被分享到網路上後，馬上引發討論，許多網友紛紛表示「超好笑」、「快笑死」、「以後聽到〈退後〉我都會想到這句」、「回不去了」、「這空耳真的好像」。

許多人因為「吵什麼吵賴清德」而重新回去聽這首10年前的歌，YouTube的MV底下也可以看到大量網友近期的留言，不少人都表示被這句話洗腦，完全不知道原本的臺詞是什麼。對此有人指出，其實原本的臺詞應該是「吵什麼吵啊，不開心是不是」，只是因為唸得太快而且發音含糊，聽起來才會像「賴清德」，也有人認為原句應該是「戴眼鏡的」或「戴金的」。

本尊現身IG回應 「吵什麼吵賴清德」成熱門探索概念

這段「賴清德迷因」在近期被許多網友瘋狂轉發，到最後甚至釣出賴清德本尊來留言。在IG貼文底下，賴清德幽默地以周杰倫另一首歌〈安靜〉的歌詞回應，表示「我真的沒有天份，安靜得沒那麼快」，讓許多網友笑翻，還有人回覆「吵什麼吵啊」、「是謝龍介在罵你嗎」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「賴清德」和周杰倫的〈退後〉，在近一週探索概念中都出現了「吵什麼吵賴清德」，顯見這個網友意外發現的「賴清德迷因」在近日造成話題，是大家討論到賴清德或是〈退後〉這首歌時的熱門主題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月09日至2023年06月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『賴清德』、『退後』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。