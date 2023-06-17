新竹市有位民眾在處理父親遺產時，發現父親名下1輛小客貨車，車輛已不知去向，卻有欠稅、違規等紀錄，將面臨鉅額的補稅及罰鍰，讓他十分焦慮，幸好到監理機關諮詢時，剛好遇上納保官，抽絲剝繭後發現車牌「差1碼」，可免補繳牌照稅及罰鍰近9萬元。

市府指出，稅捐法令繁複，許多納稅人無法充分理解，為了保障民眾權益，新竹市稅務局設有3名具稅務專業及實務經驗豐富的「納稅者權利保護官」，協助民眾處理稅捐爭議、受理申訴或陳情及提供行政救濟諮詢等。

新竹市稅務局指出，先前有位民眾父親遺產時，發現父親名下有一輛小客貨車，因車輛已不知去向，卻因欠繳使用牌照稅及有違規使用道路紀錄，將面臨鉅額的補稅及罰鍰，內心非常焦慮卻又不知該如何處理。

民眾到監理機關時，剛好遇到「納保官前進監理站」活動，經納保官抽絲剝繭釐清案情後，主動向停車管理機關查調停車紀錄後，發現實際違規的車號與某甲父親的車號差1碼，因此可免補繳牌照稅及罰鍰近9萬元，民眾十分感謝納保官積極協助，解決他多日的困擾。

稅務局說明，依道路交通安全規則規定，車主死亡超過1年，繼承人仍未辦理車輛過戶登記，監理機關將註銷該車牌照，牌照經註銷後仍繼續使用公共道路經查獲者，將依使用牌照稅法補徵本稅並處2倍以下罰鍰，提醒民眾繼承車輛應儘早至監理機關辦理過戶登記，如車輛不再使用可辦理報廢登記，溢繳之牌照稅稅務局將主動退還。

稅務局也指出，目前稅務局設有3位納保官，自納稅者權利保護法實施至今5年多來，已協助近百位市民朋友處理稅捐爭議或申訴、陳情及提供行政救濟諮詢服務等案件，民眾如有稅務相關問題，可透過書面、電話、傳真、網路申請或視訊客服等方式，申請納保官協助。