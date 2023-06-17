this is the Nationals’ first extra-inning game. it’s game 67



that’s the 4th-most games into a season a team has played its 1st extra-inning game since 1901, behind only:



2005 Red Sox: 99

2002 White Sox: 70

2023 Rockies: 68



h/t @CespedesBBQ for asking this on Tuesday !! pic.twitter.com/AdY1M7MQBE — Sarah Langs (@SlangsOnSports) June 16, 2023

國民昨（16日）延長賽以4比1扳倒衛冕軍太空人，避免遭到橫掃，這也是國民本季首次打延長賽，今年這麼晚才迎接延長賽也寫下了罕見紀錄。

兩隊進行系列賽最終對決，前8局雙方都無法越雷池一步，9上魯伊斯（Keibert Ruiz）從太空人終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）手中開轟拿下1分，下個半局國民回禮，迪亞茲（Yainer Diaz）安打送回二壘上的塔克（Kyle Tucker），哈維（Hunter Harvey）救援失敗，雙方攜手進入延長賽，所幸國民10局上攻下3分重新掌握優勢，小愛德華茲（Carl Edwards Jr.）關門成功，國民4比1力退太空人。

根據大聯盟記者Sarah Langs推特，國民直到賽季第67場才迎來今年首場延長賽，是自1901年以來歷經場次第4多的球隊，排在他們前面的是2005年紅襪的99場、2002年白襪的70場及同樣也剛終結紀錄的洛磯，他們今年打了68場才第一次打延長賽。

國民近年最著名的延長賽戰役，莫過於2019年分區系列賽和道奇的G5生死戰，前7局結束道奇以3比1領先，派出王牌柯蕭（Clayton Kershaw）試圖鎖定勝局，沒想到8局下遭到安森尼阮棟（Anthony Rendon）和索托（Juan Soto）「背靠背」開轟追平，戰況逼近至延長賽，國民10局上獲得滿壘機會，坎卓克（Howie Kendrick）擊出石破天驚的滿貫炮，幫助國民戲劇性逆轉奪勝，最終奪下隊史首座世界大賽冠軍。