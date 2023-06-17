「優學台中學習成果博覽會」17日盛大登場，高中職學生透過心得發表，分享課程學習成果。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

「優學台中學習成果博覽會」17日盛大登場，高中職學生透過心得發表，分享課程學習成果。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

「優學台中學習成果博覽會」17日盛大登場，高中職學生透過心得發表，分享課程學習成果，共有43所學校、270位學生報名，計98件作品參加聯合成果發表會。此次特邀中部各大學教務長、教授、縣市課督到場給學生建議和鼓勵，讓學生作品可不斷精進提升。

「優學台中」成果博覽會規劃分區3場、全市性1場，其中各分區聯合成果發表會已於日前辦理完畢，並推薦各分區代表作品至今日全區「優學台中學習成果博覽會」。

教育局長蔣偉民表示，108新課綱的精神，就是把學習權還給學生，師生一起共學成長，在「自發、互動、共好」理念下，將課堂主角從教師教學轉變為學生學習。這次成果發表特邀中部各大學教務長、教授、縣市課督到場給學生建議和鼓勵，讓學生們作品可不斷精進提升，也使台中市學子未來能適性揚才、潛能獲得最大發揮。

清水高中高二學生陳苡熏選擇多元選修課程-公民變辯辨，研究聯合國永續發展目標16的和平、正義、健全制度主題，以國際間的時事分析，分析各國對於這項議題的推動情況，再和國內進行比較，這次成果除課堂上學習外，也利用自主學習時間進行整理。

常春藤高中學生鄒頁彤，母親是泰雅族，身上流著1／2原住民血統，有感於織布文化已漸有失傳現象，利用假日回到環山部落，請教媽媽和織布老師學習織布，接觸投梭、理經、提綜、數針等技巧，並透過織布，認識環山部落文化及圖騰在部落的意涵。