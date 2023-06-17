郭碧婷和香港大亨向華強長子向佐3年前結婚，育有1女Cora、1子Isa集滿「好」字，然而兩人去年卻陷婚姻危機，郭碧婷在台灣坐月子，向佐被拍到帶一女回北京豪宅，雖然向太已經急忙跳出否認，但外界還是好奇小倆口感情是否會受影響？最近兩人所生的兒子舉行生日宴，向華強夫妻不僅現身，還宣告給兒媳大禮，未來在向華強夫婦身後，珠寶都會留給郭碧婷和孫女、孫子，沒向佐的份。

去年7月向佐被爆帶美女回家，向太第一時間代為否認，表示該女只是幫兒子處理工作的大姐姐，至於其他網紅稱跟向佐關係不單純的傳聞，向太決定提告。而郭碧婷婚後對外界八卦始終沉默，郭碧婷的爸則是在當時先曬出冰品的照片，寫下：「吃冰消消火氣」，引來外界狂猜是否不滿女兒遭背叛？他隨即澄清：「哎啊我不就吃個冰留言，那（哪）來那些有的沒的不愛聽」。

網友認為郭碧婷的穿衣風格跟向太越來越像。（圖／翻攝自芒果媽媽微博）

郭爸爸更回應網友：「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，且強調：「我不是你們想的那種人。有做父親的會不護女兒嗎」，也表示：「我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」，似乎對女婿有所不滿。

揮別疫情，郭碧婷近期帶著一雙兒女到大陸和公婆與老公團聚，眾人更為向佐兒子Isa舉行盛大的一周歲派對，有網友發現郭碧婷的穿著打扮越來越像向太，連外型也越來越神似，不愧被稱作「小向太」。此外，向華強更在派對上表示：「以後我們不在的時候，將這些珠寶都給Cora、Isa、碧婷」，並希望可以變成基金去行善幫助人，可見兩人力挺兒媳婦的心意，網友則回：「關心她時間長的都知道她一直就喜歡這樣穿搭」、「問題是美女穿什麼都美」、「老爺子明事理」、「好聰明的兩個人。因為給了碧婷和孫子還是自己家的，給了向佐萬一找別的女人或者被敗光不就沒了。普通家庭婆婆只會對兒子好，不把媳婦當自家人。大智慧」。